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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.02.2019 - 01:58, Son Güncelleme:

Çelikler'den çarpıcı iddia! "Fenerbahçe'nin kazanması için..."

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Çelikler'den çarpıcı iddia! "Fenerbahçe'nin kazanması için..."

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK’te yayımlanan Pazar Akşamı Futbol programında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair değerlendirmelerde bulundu

Fenerbahçe’nin gol yollarında yaşadığı sıkıntılara ve yediği basit gollere dikkat çeken Çelikler, Beşiktaş'ı favori olarak gördüğünü belirtti.

Çelikler'in açıklamaları şu şekilde:

“Benim favorim Beşiktaş. Yeni statlar döneminden sonra ev sahiplerini yüzde 51-49 görüyorum hep, takımların kadro ve yapıları da birbirine yakın diye söylüyorum ama bu sefer biraz daha fazla veriyorum Beşiktaş’a. 51 – 49’dan daha yüksek, yüzde 60’a yüzde 40 gibi bir oran veriyorum. Yüzde 60 Beşiktaş kazanır, 40 Fenerbahçe kazanır ve beraberlik olarak görüyorum. Bunu da Beşiktaş’a bakarak değil, Fenerbahçe’ye bakarak söylüyorum. Fenerbahçe çok rahat gol yiyor. 2. Yarıda Ümraniyespor’dan gol yiyor, Ümraniyespor’a yeniliyor mesela. O da mı Comolli, Ersun Hocam yani, ona da mı Comolli, bize de mi Comolli."

"Fenerbahçe her türlü gol yiyor"

"Bursa maçı, Bursa’nın en fazla pozisyona girdiği maçtı. Malatya maçı, 2 gol yedi. Göztepe maçında gol yemedin, bir o maçta fazla pozisyon vermedin tek maçı odur. Kayseri’den 2 gol yedin birini saydılar. Ümraniye’nin de 1 bir golünü saymadılar. Sen doğru düzgün pozisyona girmedin. Hadi ona da hakem dedin, hepimiz hakem dedik haklı olarak. Konya maçında bir kere geldi gol oldu. Yani Fenerbahçe her türlü gol yiyor. Adam 1 kere gelse de yiyor, 5 kere gelse de yiyor. Zenith maçı buradaki maçta sıfır pozisyonu var adamın penaltı yaptırdın. Maç boyunca Zenith’in İstanbul’daki maçta girdiği pozisyon sayısı kornerler dahil gerçekten sıfır. Karambol dahi vermemişsin. Kaçırdığı penaltı var takımın."

"Fenerbahçe pozisyon üretemiyor"

"Deplasmana gidiyorsun 4 kere gelmiş 3’ü gol olmuş. Tamamı bireysel hata, Mehmet Topal’ın hatası, Hasan Ali’nin hatası, Harun’un hatası, orada da 3 tane yemişsin. Fenerbahçe’ye az da gelse atıyorsun, çok da gelsen atıyorsun. Bugün Lukac’ı seyrettik. Adam neredeyse ceza sahası çizgisine kadar çıkıyor yan topa. Volkan Demirel kalenin içinden kafa vurulurken bakıyor. Harun’a karşı karşıya gelen her top gol bir kere, penaltıda atamıyorlar bir tek. Kafa golü yiyorsun, karambol golü yiyorsun, bireysel hatadan yiyorsun. Bir kere her türlü gol yiyen bir takımdan söz ediyoruz. Gol yeme işini çözemediler. Peki gol atıyor musun Ersun Hocamın takımı? 1. Hafta Bursa Soldado bireysel yetenek, Malatya maçı Mehmet Ekici 2 tane bireysel yetenek 3. gol de karambol. Zenit maçı karambolden gol. 2. Zenit maçı inanılmaz bir gol, bireysel yetenek. Atakla organize golü Konya’ya atmışsın, bir de Göztepe’ye atmışsın. Fenerbahçe pozisyon üretemiyor, ama sürekli gol yiyor. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a yenilmemesi için en az 2 gol atması lazım, atabilir mi? Zor, çok zor.” yorumunda bulundu.

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