Carlos Kameni servet kazandı
Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, Fenerbahçe'deh servet kazanarak ayrıldı.
Sarı lacivertlilerin yollarını ayırdığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni 11 maça çıktı.
2017-2018 sezonu başında İspanyol ekibi Malaga'dan bedelsiz olarak transfer edilen 35 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'den Yaklaşık 6 milyon Euro kazandı.
Carlos Kameni maç başına ise 3.2 milyon TL'ye oynadı.
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