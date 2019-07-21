Bütün Galatasaraylılar onu bekliyor
Sarı kırmızılılarda herkes Diagne'nin satışına odaklandı.
Galatasaray, Senegalli oyuncuyu satarsa transferde eksi 2.25 milyon Euro bakiyeden artıya geçecek ve orta saha ile forvete üç futbolcu alacak. Sarı kırmızılılar 13 milyon Euro teklif eden Al Nasrr’dan tamamı peşin 15 milyon Euro istiyor.
Ryan Babel, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Okan Kocuk’un ardından Jean-Michael Seri’yi renklerine bağlayan Galatasaray’da şimdi tüm gözler Mbaye Diagne’nin transferine çevrildi. Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımının talip olduğu Senegalli santrfor satıldığı takdirde sarı kırmızılı yönetim hem mali açıdan derin bir nefes alacak hem de kadroya üç takviye daha yapılacak. Diagne’yi önceki akşam Kahire’deki Afrika Kupası final maçında Cezayir karşısında tribünden izleyen Al Nassr yetkilileri, bonservis için Galatasaray’a 13 milyon Euro’luk bir teklif sundu.
Gomis olayı ders oldu
Diagne için 15 milyon Euro isteyen sarı kırmızılıların birinci şartı, anlaşılacak paranın tamamının peşin ödenmesi. Geçen yıl yine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’a satılan Bafetimbi Gomis’in bonservis taksitlerinin 2 ay gecikmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, benzer sorunları tekrar yaşamama adına peşin parada ısrar ediyor. İki kulübün yöneticileri yarın tekrar bir araya gelerek transfere son noktayı koymaya çalışacak. Galatasaray’ın eski futbolcularından Maicon, Nordin Amrabat ve eski Fenerbahçeli Giuliano’nun da formasını giydiği Al Nassr, Diagne ile daha önce yıllık 4 milyon Euro karşılığında el sıkışmıştı.
Mbaye Diagne satılırsa Cimbom’da neler olacak?
1- 6 milyon Euro ödenerek Standard Liege’den bonservisi alınan Christian Luyindama için resmi açıklama yapılacak ve kulübün malı olduğu duyurulacak.
2- UEFA’nın ‘sattığın kadar alacaksın’ kuralına uymak zorunda olan Galatasaray, transfer bilançosunda eksi 2 milyon 250 bin Euro’dan artıya geçecek.
3- Monaco’dan Radamel Falcao ve Genk’ten Ally Samatta’nın liste başı olduğu santrfor adayları arasından önemli bir isim transfer edilecek.
4- Orta saha için düşünülen Emre Mor ve Josef De Souza transferleri Finansal Fair Play kriterlerine takılmadan sorunsuz biçimde gerçekleştirilecek.
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