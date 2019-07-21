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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bütün Galatasaraylılar onu bekliyor

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Bütün Galatasaraylılar onu bekliyor

Sarı kırmızılılarda herkes Diagne'nin satışına odaklandı.

Galatasaray, Senegalli oyuncuyu satarsa transferde eksi 2.25 milyon Euro bakiyeden artıya geçecek ve orta saha ile forvete üç futbolcu alacak. Sarı kırmızılılar 13 milyon Euro teklif eden Al Nasrr’dan tamamı peşin 15 milyon Euro istiyor.

Ryan Babel, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Okan Kocuk’un ardından Jean-Michael Seri’yi renklerine bağlayan Galatasaray’da şimdi tüm gözler Mbaye Diagne’nin transferine çevrildi. Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımının talip olduğu Senegalli santrfor satıldığı takdirde sarı kırmızılı yönetim hem mali açıdan derin bir nefes alacak hem de kadroya üç takviye daha yapılacak. Diagne’yi önceki akşam Kahire’deki Afrika Kupası final maçında Cezayir karşısında tribünden izleyen Al Nassr yetkilileri, bonservis için Galatasaray’a 13 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

Gomis olayı ders oldu

Diagne için 15 milyon Euro isteyen sarı kırmızılıların birinci şartı, anlaşılacak paranın tamamının peşin ödenmesi. Geçen yıl yine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’a satılan Bafetimbi Gomis’in bonservis taksitlerinin 2 ay gecikmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, benzer sorunları tekrar yaşamama adına peşin parada ısrar ediyor. İki kulübün yöneticileri yarın tekrar bir araya gelerek transfere son noktayı koymaya çalışacak. Galatasaray’ın eski futbolcularından Maicon, Nordin Amrabat ve eski Fenerbahçeli Giuliano’nun da formasını giydiği Al Nassr, Diagne ile daha önce yıllık 4 milyon Euro karşılığında el sıkışmıştı.

Mbaye Diagne satılırsa Cimbom’da neler olacak?

1- 6 milyon Euro ödenerek Standard Liege’den bonservisi alınan Christian Luyindama için resmi açıklama yapılacak ve kulübün malı olduğu duyurulacak.

2- UEFA’nın ‘sattığın kadar alacaksın’ kuralına uymak zorunda olan Galatasaray, transfer bilançosunda eksi 2 milyon 250 bin Euro’dan artıya geçecek.

3- Monaco’dan Radamel Falcao ve Genk’ten Ally Samatta’nın liste başı olduğu santrfor adayları arasından önemli bir isim transfer edilecek.

4- Orta saha için düşünülen Emre Mor ve Josef De Souza transferleri Finansal Fair Play kriterlerine takılmadan sorunsuz biçimde gerçekleştirilecek.

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