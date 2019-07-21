Celta Vigo çark etti, Emre kiralık gelecek
G.Saray’ın “Para yerine bir sonraki satışından yüzde 50 pay verelim” önerisine ‘Evet’ diyen Celta Vigo yönetimi fikir değiştirdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Galatasaray yöneticileri ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşüp, “Geçmişten ders aldım. Artık sadece sahadaki oyunumla konuşulmak istiyorum” diyen Emre Mor’un transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Terim’in, “Kiralamayalım, satın alalım” isteği üzerine Celta Vigo ile temasa geçen sarı kırmızılılar, “Size para yerine Emre’nin bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini yaptı. Öneriye önce olumlu yanıt veren İspanyol yetkililer daha sonra vazgeçip bonservis bedeli talep etti. Galatasaray da bu gelişme üzerine kiralama formülünü yeniden gündeme getirdi. Bu arada genç futbolcunun anlaşmalı olduğu menajerlik şirketinin Erik Alonso, Emre’nin Beşiktaş yöneticileriyle temasa geçerek, “Beni alın” dediğini öne sürdü.
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