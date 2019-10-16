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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Bülent Korkmaz: "Merih ve Çağlar, yetenek olarak benden daha iyi..."

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Bülent Korkmaz: "Merih ve Çağlar, yetenek olarak benden daha iyi..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Herkesin merak ettiği soruya cevap vereyim ben de rahatlayayım. Ben dönemin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih benim üzerime geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig ve hem yetenek olarak benden daha iyi." dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri'nde günde iki antrenman yaparak devam ediyor. Tesislerde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Bülent Korkmaz, milli takımı başarısından dolayı tebrik etti. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderen Korkmaz, "Dışarıdan ne kadar tepki gelirse gelsin bu ülke birbirine yeter. Milli takım oyuncularıyla gurur duyuyorum. Fransa gibi dünya şampiyonunu Türkiye'de yenip Fransa'da berabere kalarak grup birinciliğini sürdürmek önemli. Bu oluşumu sağlayan Lucescu ve oyuncuları geliştirecek Şenol Güneş ile takımın Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Dünya Şampiyonası'na gideceğini de daha önce söylemiştim. Onlarla gurur duyuyorum. Eski milli takım oyuncusu olarak onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE MUTLU OLMAK İSTİYORUZ"

Milli maç dolayısıyla lige verilen arada takımın çok iyi çalıştığını vurgulayan Korkmaz; Gustavo, Fredy ile Harun Kavaklıdere'nin sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği maçında oynayamayacağını söyledi. Korkmaz, "Antalyaspor'un ilk hedefi ligde kalıcı olmak. Birinci hedef maç kazanmak. Maç kazandıkça bazı şeyler ortaya çıkıyor. İlk olarak 41 puan kazanmak. Bu hafta zor bir hafta, hem çok puana ihtiyacı olan, hücumda atletik yapıda oyunculara sahip takımla karşılaşacağız. Hücumda etkinliği çok olan bir takım. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Biz takım halinde oynadığımızda, hücumda, savunmada takım olarak hareket ettikçe her maçı kazanmaya adayız. Kendi evimizde taraftarımız önünde mutlu olan tarafın biz olmasını istiyoruz" dedi.

"HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORU"

Milli takımda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin kendisi ve Alpay Özalan'a benzetilmesine değinen Bülent Korkmaz, şöyle konuştu:

"Her dönemin iyi oyuncuları var. Bizim dönemimizde Alpay ile iyi ikiliydik. Merih ile Çağlar iyi oyuncular. Kendi mevkimde oynayan oyuncular olduğu için söylüyorum. Merih ile telefonda Arnavutluk maçı sonrası görüştük. Alanyaspor'da oynarken de geleceği parlak iyi bir oyuncu olacağını düşünüyordum. Çağlar'a da Altınordu'da seyrederken aynı şeyleri söyledim. İkisi de çok önemli ligde oynuyorlar. Merih'i benimle çok denkleştiriyorlar. Benim fikrim; ben dönemin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih benim üzerime geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig ve hem yetenek olarak benden daha iyi. Çağlar benden daha iyi. Çağlar da öyle. Çağlar'ın, İngiltere'de daha büyük kulübe gideceğini düşünüyorum. Merih'in de Premier Lig'e gideceğini düşünüyorum. Benden daha iyiler. Herkesin merak ettiği soruya cevap vereyim ben de rahatlayayım."

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DİEGO: 40 PUAN YETERLİ

Takım kaptanı Diego ise Antalyaspor'da çok iyi aile ortamı bulunduğunu söyledi. Ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Diego, "Bence 40 puan yeterli olabilir. Sonra başka bir hedefe geçeceğiz. Bu takım sadece Süper Lig'de kalmayı hedefleyen takım değil, çok yetenekli futbolcular var. Bizim ekip, çok iyi çalışıyor. Bu takım daha güzel hedefleri istiyor" diye konuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIĞI

Toplantının ardından kırmızı beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Gençlerbirliği maçına hazırlıklarına devam etti. Taktik çalışması yapan Antalyaspor'da, Korkmaz futbolcularına topa sahip olmaları yönünde uyarıda bulundu. Fredy ile Harun sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı. Gustavo ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu.

Bülent Korkmaz: Merih ve Çağlar, yetenek olarak benden daha iyi...

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