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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15 Ekim 2019 - 08:59,

Kaçan balık büyük oldu! Merih Demiral...

Merih Demiral, futbola Fenerbahçe altyapısında başlamıştı...

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2011 yılında daha 13 yaşındayken Fenerbahçe'ye imza attı ve 5 yıl boyunca alt yaş kategorilerinde sarı lacivertli formayı terletti.

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Merih, Fenerbahçe U15 takımında forma giyerken 29 Aralık 2012'de annesini trafik kazasında kaybetti.

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Futbola daha sıkı sarılan ve Fenerbahçe A takımıyla idmanlara çıkan Merih, profesyonel sözleşmesi için asgari ücret teklif edilince kulüpten ayrılma kararı aldı.

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2016-2017 sezonu itibariyle Portekiz'in Alcanenense ekibine giden Demiral, ilk olarak devre arasında Sporting Lizbon'un B takımının yolunu tuttu.

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Genç savunmacı heyecan verici potansiyeli sayesinde 2017-2018 sezonu başında, 200 bin Euro bonservis bedeliyle Sporting Lizbon'un A takımına transfer edildi.

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Geçen sezon başı itibariyle Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gelen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

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2018-2019 sezonu devre arası transfer dönemi Merih Demiral için kırılma noktası oldu.

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Kariyerini Serie A ekiplerinden Sassuolo'da devam ettirmeye karar veren milli futbolcu, kısa zaman aralığındaki oyunuyla birçok istatistikte liderliğe yükseldi.

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Sassuolo ve Milli Takım formalarıyla gösterdiği bu performans, Serie A'da son sekiz yılın şampiyonu Juventus'un kapılarını açtı.

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Milli forma altında gösterdiği performans ve hırsla kamuoyunun takdirini kazanan Merih'in piyasa değeri an itibariyla 19 milyon euro.

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