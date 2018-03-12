BSL’de 20. maç: Dış atış kumarı

Yorgun dönen Fenerbahçe Doğuş’a karşı, müsabakanın başlarında Pınar Karşıyaka’nın temposu zorlayıcı oldu. Sarı-Lacivertlilerin bu sezon BSL’de kullandığı ve enerjinin korunmasına yarayan bir metodu var. Alışık olduğumuz 3-sayı çizgisi önüne çıkan Vesely’yi arka alan bekçisi olarak tutup, içeri penetre eden oyuncularla, diğer uzun olan Thompson’ı çarpıştırıyorlar. Çek uzun bu sayede bölüm sonu canavarı olarak pota çevresinde bekliyor ve enerjisini hücumdaki hareketliliğin sağlanması için saklamış oluyor.

Maçın ilk çeyreğinde benzer senaryonun sürekli tekrarını gördük. Ev sahibi takımın oyuncuları, ne zaman top ile hücum aksiyonuna girişseler, kademeli olarak uzunlarla boğuşmak zorunda kaldılar. O kadar çok yıprandılar ki, ilk yarı boyunca 3 sayılık atışlarda isabet sağlayamadılar. Üzerine tempo yaptıkça yorulmaya başlayan Karşıyaka’nın, savunmada boş dış atış fırsatları vermesiyle tüm hakimiyet Fenerbahçe Doğuş’a geçti. Fakat Sarı-Lacıvertliler bu dominasyonu skor tabelasına yansıtamadılar. Pınar Karşıyaka’nın savunmadaki gayreti, rakibi dış atışlara itti.

İlk iki çeyrek boyunca, 5/13-2 sayılık atışa karşılık olarak 8/15-3 sayılık isabet sağladılar. Saha içi 13 isabet, 12 asist üzerinden üretildi ve sadece 2 top kaybı yapıldı. Bu istatistikler bile Fenerbahçe Doğuş’un ofansif keskinliğini özetliyor. Fakat diğer bir yanda, ilk yarıda serbest atış çizgisine hiç gidilmemesi de, temastan ne seviye kaçıldığını değil, deplasman takımının 3-sayı atışlarının riske edildiğinin göstergesiydi.

İlk yarıda olduğu gibi Karşıyaka’nın, dış atış kumarı dönemsel olarak kazandırmaya devam etti. Fenerbahçe Doğuş, 4 şutörünü de Pisagor’u bile kıskandıracak açılarla konumlandırmasına rağmen, boş şutlarda isabet bulamadı. Yeşil-Kırmızılılar’ın aldığı her ribauntla yarı sahayı koşarak geçmesi, temponun artmasını ve kolay sayı fırsatlarını doğurdu. Pınar Karşıyaka’nın öne geçtiği anla birlikte, Fenerbahçe’nin tam saha baskısı geldi. Zaten dar rotasyonla oynamaları, hatta ilk 5’indeki Kennedy ve Jones’u dinlendirme fırsatı bulamamaları, hücumdaki üretime yansıdı. Son dakikalarda daha diri kalan, Fenerbahçe Doğuş zorlanmasına rağmen 69-74’lük skorla kazanmayı başardı.

BSL’de 20. maç geride kaldı. Fenerbahçe Doğuş’un şutlarının riske edilmesi, gelecekteki rakiplerin Sarı-Lacivertliler için ürettiği durdurma planlarından biri olacaktır. Fakat unutulmaması gereken, müsabaka konsantrasyonuyla dış atış yüzdelerinin yükselmesi. Sarı-Lacivert, bunun en güzel örneğini Real Madrid karşısında göstermişti (13/20-%65 3 sayı)