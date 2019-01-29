Bomba iddia! Roma, Domagoj Vida'yı...
İtalyan devi Roma, Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın peşinde...
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; defansa takviye yapmak isteyen Roma, Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.
Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Domagoj Vida, gol ve asistle tanışamadı.
Hırvat stoperin ismi, İtalyan devi Inter ve Premier Lig ekipleriyle de anılıyor.
Beşiktaş'ta Babel'in ardından son olarak Vagner Love ile yollar ayrılmıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle