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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.03.2019 - 08:19, Son Güncelleme:

Bile bile lades! Valbuena...

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Bile bile lades! Valbuena...

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena 1 ay sahalardan uzak kalacak. Başakşehir maçı öncesi tek antrenmana çıktı, doktorların uyarısına rağmen oynadı ve sakatlığa adeta davetiye çıkardı. Sivas’a karşı yok, Ankaragücü’ne yetişmesi için milli arada seferberlik var

Fenerbahçe'de Valbuena şoku yaşanıyor... Başakşehir maçının 70. dakikasında oyuna giren ve 15 dakikada sakatlanan Fransız futbolcunun, sahalardan bir ay uzak kalacağı belirtildi. Cuma günü Sivasspor maçında forma giyemeyecek olan Valbuena'nın, milli takım arası ve seçimler sebebiyle verilecek aradan sonra oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

"OYNAMAMASI DAHA DOĞRU"

Başakşehir ile oynanan mücadele öncesinde sadece 1 kez takımla antrenmana katılan ve onu da tamamlayamayan Valbuena, teknik heyete kendisini iyi hissettiğini ve oynayabileceğini ifade etti. Sağlık heyeti ise "Oynamaması daha doğru. Oynarsa en fazla 20 dakika sahada olmalı" şeklinde rapor verdi.

Yanal maç günü oyuncusundan "Oynamak istiyorum" cevabını alınca, 20 dakika kullanma kararı verdi. Ancak Valbuena o 20 dakikayı da tamamlayamadı.

Valbuena, Fransa Ligue 1'de Lyon forması da giymişti... (VİDEO)

Valbuena 1 ay yok Topal ve Dirar...
Valbuena 1 ay yok! Topal ve Dirar...

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Bile bile lades Valbuena...

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