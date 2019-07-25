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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.07.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta tartışma tatlıya bağlandı

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Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gelişinde Orhan Ak'ı protesto ederken görevlilerinin tepkisiyle karşılaşan kadın taraftar, Siyah-beyazlıların idmanına davet edildi. İdmanı seyreden taraftara yeni sezon forması hediye edildi.

Siyah-beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için dün öğle saatlerinde Avusturya'ya geldi. Siyah-beyazlı taraftar Funda Kavak da, havalimanından çıkıp otobüse binmek üzere olan yardımcı antrenör Orhan Ak'ı protesto etmiş, görevlilerin de taraftarı otobüsten uzaklaştırması büyük tepki almıştı.

Bugün ise Beşiktaş Seyahat Sorumlusu Ali Gürkan ve güvenlik görevlisi Barış Papila, Funda Kavak'ı Siyah-beyazlıların idmanına davet etti. Burada kendisine yeni sezon forması hediye edilen taraftar, daha sonra antrenmanı izledi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül de taraftarın yanına gelerek bir süre sohbet ettiler. Gökhan Gönül'ün, 'Barıştınız mı?' sorusuna Funda Kavak, 'Beşiktaş'ta küslük olmaz' yanıtını verdi.

Sonrasında ise Gökhan Gönül, "Burada hepimiz aynı renkteyiz, hepimiz aynı hedefe inanıyoruz. Bazen böyle yolculuklarda yorgunluklar, pasaport işlemleri vs. bazen insanlar agresifleşebiliyor. Sadece kadın olmanız değil, erkek de olsa bir taraftara kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Ancak dediğim gibi herkes biraz gergindi, olabilir. Ama ne güzel barışmışsınız işte" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftar Funda Kavak da, "Beşiktaş bir ailedir ve küslük hiçbir zaman olmaz. Arada gerginlikler olsa da biz bir aileyiz, beraber her şeyi aşarız. Problem asla olmaz bizde. Fanatik Beşiktaşlıyım" dedi.

Beşiktaşta Orhan Ak tartışması
Beşiktaş'ta Orhan Ak tartışması

Beşiktaşta tartışma tatlıya bağlandı

Beşiktaşta tartışma tatlıya bağlandı

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