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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.03.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ta Adriano, maçın ilk dakikalarında geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı.

Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu, 7. dakikada oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine Necip Uysal, 12. dakikada oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca Göztepe'ye karşı 10 kişi mücadele ederken, bu süre içerisinde Adem Ljajic, Adriano'nun yerine sol bek olarak forma giydi.

Necip Uysal'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte stoperde Vida-Necip ikilisi sahada yer alırken, Medel ise sol beke geçti. 

Necip 33 dakika sahada kaldı! 

Göztepe karşısında Adriano’nun sakatlanmasının ardından 12. dakikada oyuna dahil olan Necip Uysal, devre arasında yerini Jeremain Lens’e bıraktı. Necip 33 dakika sahada kaldı. 

Beşiktaş’ta Adriano’nun sakatlanmasıyla birlikte Göztepe karşısında 12. dakikada oyuna dahil olan Necip Uysal, ilk yarının bitmesiyle birlikte yerini Jeremain Lens’e bıraktı. Necip’in oyuna girmesiyle birlikte Vida’yla birlikte oynayan Medel, sol beke geçerken, Necip ise Vida’nın yanında stoper olarak görev aldı. Ancak 30’uncu dakikadan sonra Necip topu her ayağına aldığında Beşiktaş tribünleri, tecrübeli futbolcuyu ıslıklayarak tepki gösterdi. İlk yarının bitmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’i oyuna alırken, Necip’i ise kenara çekti. Lens’in oyuna girmesiyle birlikte sistemini yeniden değiştiren Beşiktaş’ta Dorukhan savunmanın göbeğine geçen isim oldu. Lens sol kanada dahil olurken, bu bölgede forma giyen Adem Ljajic ise Atiba’yla birlikte orta sahaya geçti. Yaşanan oyuncu değişiklikleri sonrasında Beşiktaş’ta özellikle savunmada büyük rotasyon yaşandı. Maça Vida-Medel ikilisiyle başlayan siyah-beyazlılar daha sonra Vida-Necip ve ardından da Vida-Dorukhan ikilisiyle mücadele etti. 

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