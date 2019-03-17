Vodafone Park'ta güzeller geçidi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe’yi konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Çınar düdük çaldı. Çınar’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersyon üstlendi.
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Kaleyi Karius’a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Medel ve Adriano’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde cezasını tamamlayan Dorukhan ve Atiba’yı sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattında Quaresma, Kagawa ve Ljajic’i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın forvet hattındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.
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KAGAWA İLK 11’DE
Siyah beyazlı ekipte devre arasında kadroya katılan Shinji Kagawa, Göztepe karşılaşmasında kendisine ilk 11’de yer buldu. Daha önce Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de forma şansı bulan Japon futbolcu, Beşiktaş formasıyla ikinci kez bir maça 11’de başladı. Daha önce 5 kez forma giyen Kagawa, 3 gol atma başarısı göstermişti. Kagawa, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da galibiyet golüne imza atmıştı.
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LİGDE 2 BİNİNCİ MAÇ
Beşiktaş, Göztepe karşısında ligdeki 2 bininci maçına çıktı. Daha önce Futbol 1’inci Ligi adıyla daha sonra ise Süper Lig’deki bütün sezonlarda boy gösteren siyah beyazlılar, çıktığı 1999 karşılaşmada 1080 galibiyet, 553 beraberlik ve 366 mağlubiyet aldı. Ligdeki ilk maçını deplasmanda Altay’a karşı oynayan Beşiktaş mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.
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DORUKHAN DÖNDÜ
Beşiktaş’ta geçen hafta sarı kart cezası sebebiyle görev alamayan Dorukhan Toköz, 1 maçlık aranın ardından formasını kavuştu. Gösterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların güvendiği isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor maçının ardından Göztepe maçına ilk 11’de başladı.
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CANER ERKİN SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI
Siyah beyazlı ekipte tecrübeli futbolcu Caner Erkin, karşılaşma öncesinde son anda kadrodan çıkartıldı. Maç öncesi, Şenol Güneş yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun ufak bir sakatlığının olduğunu, bu yüzden Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmediğini belirtti.
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TARAFTARDAN KARIUS’A DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan Alman file bekçisi Loris Karius’a da destek oldu. Yediği hatalı gollerle taraftarın tepkisini çeken, sosyal medyada da birçok eleştiri alan Karius, ısınmaya çıktığında taraftarlar Alman kaleciye alkışlarla destek oldu.
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ÇANAKKALE SAVAŞI’NA KATILANLAR UNUTULMADI
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılında o yıllarda Beşiktaş forması giyip, Çanakkale Savaşı’na katılan futbolcular unutulmadı. Mücadele öncesinde iki takım kadroları stadyumda anons edilmeden önce, siyah beyazlı formayı giymiş ve Çanakkale Savaşı’nda yer almış futbolcuların fotoğrafları stadyumdaki skorbordlarda yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi. Şehit düşen siyah beyazlı futbolcular Doktor Sadi, Şair Asım Bey, Muallim Sadi, Doktor Mehmet, Rıdvan Bey, Kaptan Kazım ve Resul Bey isimleri anons edilirken taraftarlar alkışlarla karşılık verdi.
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İKİ TAKIM SAHAYA PANKARTLA ÇIKTI
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde iki takım futbolcuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıyoruz" pankartıyla çıktı.
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Öte yandan karşılaşmayı izleyenler arasında Karius'un sevgilisi ve Vida'nın eşi de yer aldı.
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Vida'nın eşi Ivana Vida, tribündeki yerini alarak maça 11'de başlayan eşine destek verdi.
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O anlar objektiflere böyle yansıdı.
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Karius'un ünlü model sevgilisi Sophia Thomalla, tribünden Göztepe maçını takip edenler arasındaydı.
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Sevgilisini desteklemek için sık sık Vodafone Park tribünlerindeki yerini alan ünlü modelin, neşeli olduğu gözlendi.
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Sophia Thomalla, geçen hafta oynanan ve Karius'un protesto edildiği Atiker Konyaspor maçında da tribündeydi.