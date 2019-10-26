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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor! Tam 7 isim...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takım, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak, toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor.

Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü.

Fatih Terim, Beşiktaşa karşı 30 derbiye çıktı 12 galibiyet...
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- Sakatlık sıkıntısı

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Son maçta forma giyemeyen bu oyunculardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby, N'koudou, Ruiz ve Douglas'ın durumlarının bu akşamki son idmanda belli olacağı öğrenildi.

- Ceza sınırında iki oyuncu

Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncu, Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

- Abdullah Avcı sıkıntılı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak.

Bu sezon siyah-beyazlı takımda henüz beklentileri karşılayamayan Avcı, son olarak Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarların istifaya davet ettiği Avcı, Braga karşılaşması sonrası, mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı.

Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezonki 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Avcı'nın teknik direktörlüğünde 6 maçtan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaşta sakatlar can sıkıyor Tam 7 isim...

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