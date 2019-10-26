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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.10.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı 30 derbiye çıktı! 12 galibiyet...

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Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile daha önce 30 maç yaptı. Bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı, Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 60 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı.

- Beşiktaş karşısında 30 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 30 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 30 derbide ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş ile Galatasaray 346. randevuda
Beşiktaş ile Galatasaray 346. randevuda

- Ligde 43 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha önce Süper Lig'de 43 derbi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takım bu müsabakaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, 17'sinde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde ligde Beşiktaş ile oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynanan 22 lig müsabakasında ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Fatih Terim, Beşiktaşa karşı 30 derbiye çıktı 12 galibiyet...

Fatih Terim, Beşiktaşa karşı 30 derbiye çıktı 12 galibiyet...

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