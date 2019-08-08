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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hedef Llorente

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Beşiktaş'ta hedef Llorente

Siyah beyazlı yönetim, scout ekibinin uzun süredir izlediği dört forveti yakın takibe aldı.

Burak Yılmaz’ın sakatlanmasından sonra elinde santrfor olarak sadece Umut Nayir kalan Beşiktaş; İngiltere, İspanya ve Fransa’dan golcü arayışına girdi. Siyah beyazlılar ilk olarak, Premier Lig ekibi Tottenham ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an bonservisi elinde bulunan Llorente’nin menajerine teklif sundu.

BURAK Yılmaz’ın kamp döneminde sakatlanması Beşiktaş’ta hesapları alt üst ederken yönetim forvet transferi için çalışmalara başladı. Udinese ile oynanan hazırlık maçında ayak tarak kemiğinde çatlak oluşan Burak’ın 1 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenirken Kartal’ın elinde santrfor olarak yalnızca Umut Nayir kaldı. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen yönetim de Burak’ın yokluğunu doldurmak ve kadroyu da güçlendirme adına temaslara başladı. Asbaşkan Umut Güner yönetimindeki transfer komitesi İngiltere, İspanya ve Fransa’dan golcü arayışına girdi. Siyah beyazlıların gündemindeki isimse Fernando Llorente...

‘Sisteme uyanı alacağız’

SİYAH beyazlıların iki sezon önce de talip olduğu ancak o dönem alamadığı 34 yaşındaki forvet için yönetim, Tottenham ile olan sözleşmesi biten İspanyol golcünün menajeriyle temasa geçti. Geçen sezon İngiliz ekibinde sadece 11 maçta ilk 11’de şans bulabilen 1.95’lik dev forvetin, hem Avrupa kupalarına katılan hem de düzenli forma giyebileceği bir takım istediği bu nedenle siyah beyazlıların şansının yüksek olduğu kaydedildi. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen B planlarının bulunduğunu belirten Yönetici Ahmet Kavalcı hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak “Şu anda scout ekibimizin uzun süredir izlediği 4 forveti yakın takibe aldık. Abdullah hocamızın sistemine uyan golcüyü kadromuza katacağız” dedi.

Ya Haydar Yılmaz ya da Ertaç Özbir

SAKATLIKLARLA başı dertte olan Beşiktaş’ta son olarak kaleci Loris Karius’un da sakatlanması teknik ekipte moralleri bozarken, sol üst baldırında zorlanma tespit edilen Alman file bekçisine iyi bir alternatif bulunması kararı alındı. Karius’un yedekleri Utku Yuvakuran (22), Doğukan Özkan (19) ve Ersin Destanoğlu’nun (18) yaşlarının genç olması nedeniyle teknik heyetin hem kaleye tecrübe kazandırmak hem de rekabeti artırmak için bir isim daha istediği öğrenildi. Bu nedenle yönetim de Ertaç Özbir için Yeni Malatyaspor, Haydar Yılmaz için de Aytemiz Alanyaspor’la temasa geçti. Bu iki isimden birini kısa sürede kadroya katılması planlanıyor.

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