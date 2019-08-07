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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.08.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten 'Muhammed ve Umut'u Beşiktaş'a önerdi' iddialarına cevap

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş Bursaspor'un oyuncuları Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı eski kulübü Beşiktaş'a önerdiği yönündeki haberleri yalanladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisi hakkında kamuoyunda çıkan Bursaspor'un oyuncuları Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı eski kulübü Beşiktaş'a önerdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada bütün kulüplere eşit mesafede olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Maçları izliyorum, düşüncemi zaten televizyonda söylerim. Yok şu oyuncuyu şuraya söylemişim, onu tehdit etmişim, oraya tavsiye etmişim, şu transferi beğenmemişim gibi yazılar bana ait olan sözler değil. Hiçbir kulübün transferine karışmam. Hiçbir oyuncuya nereye gitmesi gerektiğini söylemem. Ancak oyuncuların başarılı olmasını isterim. Benim ağzımdan çıkmayan ve bana ait olmayan sözlerin kamuoyunda kullanıp bunlar üzerinden gündem yapmaya çalışanları kınıyorum, doğru bulmuyorum. Kaleci Muhammed ve Umut Meraş'la ilgili ya da Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın transferiyle ilgili söylemim olmadı. Benim için bütün kulüpler şu anda eşit mesafededir. Tabii ki çalıştığım Beşiktaş'ta güzel günlerim geçti. Oradan ayrılırken üzüldüm ve bende özel bir yeri vardır. Doğduğum ve büyüdüğüm kendimi ait hissettiğim şehrin takımı Trabzonspor'u da dışlayamam. Ancak benim için şu anda Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor, Konyaspor da hepsi Türkiye'nin güzide kulüpleridir. Hepsinin de yanına gideceğim. Bundan hiçbir rahatsızlık duymam. Hiçbirini diğerine üstün koymam. Zaten yarışta herkes birbirini geçmeye çalışacaktır. Onun dışında başka bir olayım yoktur benim."

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Şenol Güneşten Muhammed ve Umutu Beşiktaşa önerdi iddialarına cevap

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