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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.07.2019 - 00:51, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz müjdesi

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz müjdesi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kamp yapılan otelin içinde bulunan sahada yapılan idman Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi ve 1 saat sürdü.

Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, kuvvet hareketlerinin yer aldığı istasyon çalışması yaptı. İkinci bölümde ise paslaşma ağırlıklı program uygulandı. Antrenman streching hareketleri ile sona erdi.

BURAK YILMAZ SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş için sevindirici olan gelişme ise Burak Yılmaz konusunda yaşandı.

Sezon çalışmalarının başladığı 8 Temmuz’da stres kırığını önleme amaçlı ameliyat olan Burak, bireysel olarak sürdüğü tedavi programını tamamladı ve takım çalışmalarına katıldı.

İstanbul’da yapılan idmanlarda takımdan ayrı koşu çalışmaları yapan milli golcü, Saalfelden’de gerçekleşen idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve taktik programda yer aldı.

Burak’ın ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceği bildirildi. Atiba bireysel antrenmanlarına devam ederken, Medel’in ise yarın kampa katılacağı açıklandı.

Beşiktaş Avusturya’daki çalışmalarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

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