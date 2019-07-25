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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Aslı BARIŞ
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kartal’ın müthiş dönüşümü

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Kartal’ın müthiş dönüşümü

Siyah beyazlılar, yeni tarzıyla bakışları üzerine toplayacak.

2016’dan beri Brooks Brothers ile çalışan Beşiktaş, markanın DNA’sına uygun olarak ‘ağır ol molla desinler’vari bir stil benimsemişti. Beşiktaş, bu sene Cacharel ile anlaştı. Ve ortaya çıkan sonuç: Dünya trendlerini takip eden cesur bir kartal tarzı.

İlk başta ceket altına bermuda tarzı yadırganabilir. Ancak uyaralım; bu tarz ülkemizde patlama yapacak. Zaten yurt dışında uzunca bir süredir ortalığı kasıp kavuruyor. Örnek vereceksek: LeBron James tarzına bakalım. LeBron James, Thom Browne imzalı bermuda-ceket ikilisiyle gidiyor maçlara. Sokak tarzını işe getiriyor bir anlamda. Barcelona da geçen seneki tanıtımında ceketi bermuda ile takımlamayı seçmişti. Biz daha ‘klasikçi’ olduğumuzdan, Beşiktaş’ın bermuda-klasik ceket takımlamasını benimsemesi, moda alanında gerçekten cesur ve öncü bir hamle. Diğer takımlar da yakın zamanda sokak modasına gönderme yapan koleksiyonlarla salınabilir.

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