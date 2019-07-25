Kartal’ın müthiş dönüşümü
Siyah beyazlılar, yeni tarzıyla bakışları üzerine toplayacak.
2016’dan beri Brooks Brothers ile çalışan Beşiktaş, markanın DNA’sına uygun olarak ‘ağır ol molla desinler’vari bir stil benimsemişti. Beşiktaş, bu sene Cacharel ile anlaştı. Ve ortaya çıkan sonuç: Dünya trendlerini takip eden cesur bir kartal tarzı.
İlk başta ceket altına bermuda tarzı yadırganabilir. Ancak uyaralım; bu tarz ülkemizde patlama yapacak. Zaten yurt dışında uzunca bir süredir ortalığı kasıp kavuruyor. Örnek vereceksek: LeBron James tarzına bakalım. LeBron James, Thom Browne imzalı bermuda-ceket ikilisiyle gidiyor maçlara. Sokak tarzını işe getiriyor bir anlamda. Barcelona da geçen seneki tanıtımında ceketi bermuda ile takımlamayı seçmişti. Biz daha ‘klasikçi’ olduğumuzdan, Beşiktaş’ın bermuda-klasik ceket takımlamasını benimsemesi, moda alanında gerçekten cesur ve öncü bir hamle. Diğer takımlar da yakın zamanda sokak modasına gönderme yapan koleksiyonlarla salınabilir.
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