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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.02.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım'ın

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Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Bülent Yıldırım'ın

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Derbi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'da oynanacak.

Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:
20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU 
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK 

23 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR 
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN 
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA 

24 ŞUBAT PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER 
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER 
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA 

25 ŞUBAT PAZARTESİ:
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM

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