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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.07.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Berat Ayberk Özdemir: İdolüm Selçuk Şahin

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Berat Ayberk Özdemir: İdolüm Selçuk Şahin

Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, hedefleri hakkında konuştu. Genç futbolcu, "Hedefimiz ligde kalıcı olmak, bu camiaya yakışır bir yerde sezonu bitirmek. Kampa gelince; buraya pazartesi geldik. Güzel idmanlar yapıyoruz, hocamız bize iyi yüklemeler yapıyor" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki futbolcusu Berat Ayberk Özdemir, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarının iyi gittiğini söyleyen genç orta saha oyuncusu, "Rahmetli başkanımızı burada tekrar saygıyla anıyorum. Onun adının verildiği sezonda küme düştük ama geçen sezon güzel bir duruş sergileyerek tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı başardık. Hedefimiz ligde kalıcı olmak, bu camiaya yakışır bir yerde sezonu bitirmek. Kampa gelince; buraya pazartesi geldik. Güzel idmanlar yapıyoruz, hocamız bize iyi yüklemeler yapıyor. Tabii ki yorgunluk da var ama hocamız ve ekibi bunu iyi yönetip bize dinlenme süreleri veriyorlar" dedi.

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"MUSTAFA KAPLAN, GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"
Mustafa Kaplan'ın gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Özdemir, "Mustafa hoca, beni Hacettepe'de ilk defa oynatıp, Milli takıma yollayan hocamdı. Kendisini çok iyi tanıyorum. Burada tekrar onunla çalışmak da nasibimizde varmış. Gençlere çok önem veren bir hoca, onunla çalışmak bizim için büyük bir şans. Umarım onun verdiği şansları gençler olarak iyi değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK"
A Milli Takım formasını giymek istediğini ifade eden Berat Özdemir, "Şu an Ümit Milli Takım oyuncusuyum. Orada da hocamız, Vedat İncefe. Orada işler şu an pek güzel gitmiyor umarım toparlarız. Hedefim, bu sene Süper Lig'te forma giyip, zamanı geldiğinde A Milli formayı terletmek" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ ARMASINI AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTERİM"
Avrupa'da forma giyme hedefi hakkında ise genç oyuncu, şunları söyledi:
"Geçen sezon bana bir forma şansı geldi ve iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Aynı şans bu sene de gelince formayı sırtıma geçirip, kimseye vermemeyi hedefliyorum. Tabii ki ben iyi oynadıktan sonra gelen teklifler olacaktır. Öyle bir şey olduğunda da Gençlerbirliği armasını, kulübünü Avrupa'da temsil etmeyi çok isterim. O zaman büyüklerimiz nasıl karar verirse bir ortak yol buluruz."

Berat Ayberk Özdemir: İdolüm Selçuk Şahin

"İDOLÜM SELÇUK ŞAHİN"
Örnek aldığı futbolcular konusunda da açıklamada bulunan Berat Özdemir, Gençlerbirliği ile yolları ayrılan Selçuk Şahin'i çok beğendiğini söyledi. Özdemir, "En yakınımdan başlayayım. Geçen sene kaptanımız Selçuk Şahin benim 1'inci idolümdü. Geçtiğimiz yıl gerek oynadığımda gerekse oynamadığımda ondan çok şey öğrendim. Şu anda da iletişimimiz devam ediyor. Dediğim gibi hem 6 hem de 8 numarada onu izledim. Onun oyun anlayışını benimsemeye çalışıyorum" diye konuştu.

"PASA DAYALI BİR OYUN OYNAYACAĞIZ"
Oyun sistemleri hakkında ipuçları veren Berat Ayberk Özdemir, "Mustafa hocanın oyun planı pasa dayalı bir oyundur. İdmanlarımız da o şekilde devam ediyor. Pas-koordinasyon olsun pas-destek olsun, oyunlarımızda da öyle ayağa net paslar ister. Biz Gençlerbirliği olarak topun bizde olduğu, top yüzdemizin yüksek olduğu ve bunun da sonucunda seyir zevki yüksek bir oyun izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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