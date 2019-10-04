Ben Arfa, yeni takımını buldu!
Yaz transfer döneminde adı ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa, İtalya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin uzun bir süre transfer gündeminde yer alan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, yeni takımını sonunda buldu.
Tuttosport'un haberine göre Serie A takımlarından Fiorentina, bonservisi elinde bulunan Ben Arfa ile anlaşma noktasına geldi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz aylarda 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini doğrulamış ve ''Ben Arfa yakından tanıdığım, çok beğendiğim bir oyuncu'' sözlerini kullanmıştı.
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