Henry Onyekuru, Monaco'da belini doğrultamadı!
Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırıp Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru, Fransa'da sakatlıklarla boğuşuyor.
Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligi'nde Monaco forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, sakatlıktan bir türlü kurtulamadı.
Nijeryalı futbolcu, Nice ve Brest maçını kaçırdıktan sonra Montpellier ile oynanacak karşılaşmada da forma giyemeyecek.
Kalçasında yaşadığı sakatlık nedeniyle üst üste 3. maçını kaçıran Onyekuru'nun dönüş tarihi ise henüz bilinmiyor.
Monaco Teknik Direktörü Jardim ise ''Kadroda her pozisyon için büyük bir rekabet var. Kimsenin yeri garanti değil.'' açıklamasında bulundu.
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