Belhanda'dan çıldırtan hareket!
Dev derbi öncesi bazı futbolcular zemini kontrol etmek için sahaya çıkarken, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev derbi öncesi bazı futbolcular zemini kontrol etmek için sahaya çıkarken, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı.
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi zemini kontrol etmek için sahaya çıkarken Belhanda taraftarı coşturdu.
Galatasaray tribünlerine yumruk şov yapan Faslı yıldız, Fenerbahçe taraftarını ise çıldırttı.
Belhanda'nın yaptığı bu hareketin ardından Sarı Lacivertli ekibin taraftarları Faslı yıldıza sert tepki gösterdi.
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Takımlar, dün akşam Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi maça yoğun güvenlik önlemleriyle ulaşmıştı...
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