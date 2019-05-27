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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması

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Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması

Başakşehir Kulübü, Abdullah Avcı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Resmi açıklama şöyle;

"Son günlerde yazılı ve görsel basın kuruluşlarında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamamızdır:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda mevcut kadromuzu korumanın yanı sıra takımımızı daha da güçlendirecek takviyeler yapılması planlanmaktadır. Aziz Behich transferi bu planlamanın ilk aşamasıdır ve takımımızı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.

Ancak üzülerek görüyoruz ki her gün gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurtiçinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir.

Basında çıkan asılsız haberlerle kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kulübümüzün resmi yayın organlarından herhangi bir açıklama olmadığı sürece transferlerle ilgili çıkan haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

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