Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor galibiyetiyle 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.
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Asbaşkan Semih Özsoy'un 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler çok konuşulacak iki transferi noktalamak üzere...
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Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona erdi... Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı ve ilk yarısını 17. sırada bitirdiği ligi 6. sırada noktaladı.
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Sarı-Lacivertliler bu sezonu taraftara unutturmak için transferde gaza bastı.
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Semih Özsoy'un Antalyaspor maçının ardından yaptığı 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler iki isme imza attırmak üzere.
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Kanarya geçtiğimiz haftalarda Çaykur Rizespor'un forveti Vedat Muriç ile el sıkışmıştı. Kosovalı yıldız için sarı-lacivertliler, Alper Potuk veya Barış Alıcı'yı Karadeniz ekibine gönderecek. 1 yıllık maaşını da ödeyecek.
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Çaykur Rizesporlu Muriç: "Lige yeniden başlamak istiyoruz"
A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Muriç için Fenerbahçe ile görüşeceklerini duyurdu.
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Geçen sezon Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'i Galatasaray'dan transfer eden Fenerbahçe, gözünü yine sarı-kırmızılı bir futbolcuya dikti.
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SİNAN GÜMÜŞ FENERBAHÇE'YE
Sarı-Lacivertliler Galatasaray'ın sözleşme teklifini reddeden Sinan Gümüş'ü kadrosuna katıyor.
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Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan yıllık 600 bin Euro kazanan Gümüş ile senelik 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi
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Zeki Uzundurukan'ın A Spor ekranlarında verdiği bilgiye göre, sarı-kırmızılılar Gümüş ile 900 bin Euro'dan anlaşma sağlamak istemiş ancak yıldız isim Fenerbahçe ile anlaştığı için kabul etmedi.
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Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlara 'Suriyeli' benzetmesi yaptığı için taraftarlardan yoğun tepki çekmişti.
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"Kabus gibi bir sezondu"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, kötü bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Şampiyonluk için elimizden gelen bütün mücadelenin sözünü veriyoruz" dedi.