Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Üç puan alarak lige temiz bir sayfa açmak isteyen her iki takım, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda sert bir mücadele verecek. Peki, Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı hakkında detaylı bilgiler

AYTEMİZ ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. 17 Eylül saat 20.00'da oynanacak mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcılığı üstelenecek.

FENERBAHÇE MORAL PEŞİNDE



Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, kötü gidişe dur demek istiyor. Geçtiğimiz hafta ligin güçlü takımlarından Başakşehir'e sahasında 3-2 mağlup olan Aykut Kocaman'ın ekibi, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Geride kalan 4 haftada Fenerbahçe 5 puan toplarken, Aytemiz Alanyaspor ise 4 puan elde edebildi. 2 takım bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaşan iki ekipten Fenerbahçe, tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u deplasmanda 10-3 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birisine imza attı.

KADIKÖY'DE TAKILDI



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Alanyaspor, ligin 7. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olmuştu. Antalya temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak sürprize imza atmıştı. Alanyaspor, geçtiğimiz yıl özelikle ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla dikkat çekti. İkinci yarıda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçen ve 1 topu direkten dönen Alanyaspor, ardından kendi kalesine attığı golle farkın 1'e inmesini sağlamıştı. Bu golün ardından Fenerbahçe, Fernandao ve Aatif'ın golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

ALPER VE ROBİN YOK



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Alper Potuk ve Robin van Persie, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek olan isimler. Sakatlıktan kurtulan Mehmet Ekici ise, bu maçta şans bulursa oynayabilecek. Hafta içinde takımdan uzak kalan Martin Skrtel'in durumu ise belirsiz. Bu futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Alanyaspor'da ise Isaac Sackey'in sakatlığı bulunuyor. Welinton ve Cenk Ahmet'in durumları ise belirsiz. Bugün saat 16.30'da maç öncesi son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak olan Fenerbahçe, saat 20.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak olan özel uçakla Alanya'ya gidecek. Alanya'da kampa girecek olan Fenerbahçe, yarın maçın ardından saat 23.45'te İstanbul'a geri dönecek.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 8 resmi maçta da gol yedi.



Süper Lig'de yaptığı 4 maçta kalesindeki 8 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 4 müsabakada ise filelerinde 6 gol gördü.



Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.

3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde 3. kez karşılaşacak.



Sarı-lacivertli ekip, ilk kez geçen sezon Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele eden Alanyaspor ile iki kez karşılaştı.



Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında yapılan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan müsabakayı 3-2 kazandı.