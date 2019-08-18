Ayrılık sırası Kameni'ye geldi
Beklentileri bir türlü karşılayamayan Michael Frey sonunda gitti. Fenerbahçe, yüksek maaşlı Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
Yoğun eleştirilere maruz kalan golcü oyuncu, Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg ile anlaştı. Şimdi sırada bir türlü Fenerbahçe’nin elinden çıkartamadığı Reyes ve Kameni’ye geldi.
Kameni’nin sözleşmesindeki son senesi, ancak maaşı 2 milyon Euro’nun üzerinde. Bu nedenle Kanarya tecrübeli kaleciyle bir an önce anlaşarak fesih yoluna gitmek istiyor. Reyes’te de durum aynı.
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