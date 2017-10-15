İşte Aykut Kocaman'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamaları:

Akhisar maçının izlerini izlemek zorundaydık. Bir şey söylenemeyecek maçlardan bir tanesiydi. Hem o maçın izlerini silmek hem de ileriye atılmamız için kazanmamız gerekti. Kuvvetli bir başlangıç oldu. Malatyaspor da buna karşılık verince açıklar verdiler. Bu da bizim istediğimiz bir şeydi. İkinci yarının ortalarında biraz oyundan çıktık ve oyunun ritmi düştü.,

DERBİ YORUMU

Düşüncelerimizi gerçekleştirip dönmek için elimizden gelen çaba göstereceğiz. Bu maç üzerimizdeki ölü toprağını atmamız için önemliydi.. Galatasaray maçına odaklanacağız, istediğimiz sonucu alıp geleceğiz... Son derece kuvvetli bir takım ,sezona da iyi başladıklar ama bizim puana daha çok ihtiyacımız var. Galatasaray maçına gideceğiz, oynayacağız, kazanma inancını hiçbir zaman kaybetmeden, kazanarak döneceğiz.

MORALLİ GİDECEĞİZ

Maç fazlasıyla da olsa zirveyle aralarındaki puan farkının 11’e yükseldiğini söyleyen Kocaman, “Sadece bu yüzden kazanmamız gerekiyordu. Ardından Akhisar gibi kötü oynadığımız bir maçın da izlerini silmek için taraftarımıza, özür anlamında bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu duygularla başladı oyuncular. Hızlı bir başlangıçtı. Bunu ilk yarı boyunca sürdürdük. Malatya da karşılık verdi. İlk başta 2 fark, ardından 3. gol Bizim adımıza klişelerimizden birisi, anlamsız bir gol. Esas itibariyle Galatasaray maçı öncesinde var olan puan farkını indirmeyi başardık, bir adım da olsa moralli olarak Galatasaray deplasmanına gideceğiz” dedi.



“Puan farkının verdiği sıkıntı vardı”Maçta gergin olup olmadığı sorulan Aykut Kocaman, “Nasıl bir görüntü verdiğimi bilmiyorum ama kendi içimde şunu söyleyebilirim, gergin değilim. Şu var ki, bu kadar puan farkı doğru değildi. Maça çıkarken 11 puanlık bir fark vardı. Temel olarak devreye kadar, taraftar açısından da camia açısından da çevrilebilir, katlanılabilir bir farkla gitmek istiyoruz. Bunun verdiği bir sıkıntı var diyebiliriz ama gergin değilim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PUAN KAYBEDECEK

Hakemlerle ilgili olarak da konuşan Kocaman, “Kazandığımız maçtan sonra hakemle ilgili söylenmemeli diye düşünmeyelim, ilk goldeki yanlış olduğunu düşündüğüm hareketten sonra skor farklı olunca, hemen hemen bütün kararlarında duygularıyla kararlar verdi. Bizim lehimize de hatalı kararlar verdi. Bir kere sonuç ne olursa olsun, lig önümüzdeki hafta bitmeyecek. Galatasaray, ligin büyük ihtimalle ilk 5 sırasında yer alacak takımlarla arka arkaya oynayacak. Bunların hepsini kazanma şansına sahip olsa da, puan ortalamasının normale döneceği maçlar olarak görülüyor. Takımlar nereye doğru evrilecek bilmiyorum ama bu sezon puan kayıplarının fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle deplasman kayıpları fazla olacaktır. Galatasaray’ın buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Ama öte yandan kazananın moral motivasyon olarak çok iyi yere geleceği de bir gerçek. İhtiyacımız kazanmak. Gideceğiz, oynayacağız ve daha evvel yaptığımız gibi kazanarak döneceğimizi düşünüyorum. Derbi maçının hakemiyle ilgili ne söylesem havada kalacak. Ama genel olarak ben şikayetlerimi bildiriyorum. Bizim durumumuz pek parlak değil” açıklamalarında bulundu.



YANLIŞLIKLAR FENERBAHÇE ALEYHİNE DEVAM EDİYOR

Uzun süredir teknik direktörlük yaptığını ve bu süreçte birçok farklı oyuncu grubuyla çalıştığını söyleyen Aykut Kocaman, “Bu ekibin son derece kuvvetli bir grup olduğunu hep söyledim. Oyun anlamında değil ama sonuç anlamında olması gerekenden en az 4-5 puan gerideyiz. Bizim kendi puan ortalamamıza ulaşmamız lazım. Takım bir arada biraz daha fazla olduğu zaman çok daha iyisinin olacağını düşünüyorum” dedi.

Derbiye Fırat Aydınus ya da Cüneyt Çakır’dan birinin atanacağının iddiaları olduğu sorulan Kocaman, “Bu pek doğru bir soru değil. Yanıtı anlamında prokovatif bir soru. Ülkemizde hakemlik yapan bütün hakemlere güvenme arzusu en yüksek insanlardan birisiyim. Söylediğiniz isimler uzun yıllardır hakemlik yapan isimler. Ülkenin şu andaki durumunda doğru hakemlik yapacaklarına, yapmaları gerektiğine inanıyorum. Maç sonuçlarında hakemlerin çok büyük rolünün olduğu bir gerçek. Eğer Tudor tam bu şekilde söylediyse ben de kendisine katılıyorum. Fenerbahçe’de değilken de gözlemledim ben bunu. Tudor’un demecini tam olarak bilmiyorum, yanlış bir şey söylemek de istemiyorum ama yanlışlıklar orantısı Fenerbahçe’nin aleyhineydi, hala da devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.