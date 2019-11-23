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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.11.2019 - 22:30, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman: Tehdit edecek bir şey yapmadık

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Aykut Kocaman: Tehdit edecek bir şey yapmadık

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "Beşiktaş, maçı alacak beceriyi sağlayan bir ayakla öne geçmeyi başardı. Bundan sonraki süreçte tedirgin halimiz daha da fazlalaştı. Tehdit edecek bir şey yapamadık." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dört maçtaki sıkıntılı durumu çevirmek için çıktığı bir maç olduğunu söyledi.
Takımda son iki maçta büyük bir çözülme yaşadıklarını anlatan Kocaman, şöyle konuştu:

" Maç başlangıcında bizim adımıza ilk 30 dakikasında kuvvetli bir oyun oldu. İlk dakikalardaki gol ile ilgili, ofsaytla ilgili pozisyon, biraz ortada. Verilir miydi verilmez miydi, maçın hakemi çok kolay bir karar verdi. Sonraki süreçte kontrolü elimizde tutmaya çalıştık. hem baskı yaparak hem de topu dolaştırarak ancak 30 dakikada genel olarak kuvvetli bir oyun oynamamıza rağmen tedirgin bir oyun vardı."

Kocaman, ikinci yarıda Beşiktaş'ın oyuna ortak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda ağırlığımız Beşiktaş'ı hırpaladı ve oyundan düşürdü. Fakat oyunun açıldığı bölümlerde en büyük tehlike başladı. Kaptığımız toplarla hızlı hücumlara gitmeye başladık. Hücumdaki beceri sorunumuz, top kayıplarıyla Beşiktaş'ın atakları başladı. Her iki takımda kontrolün dışına çıktı. Burada bir kurşun gelecekti top kayıplarında kurşun atmayı beceremedik. Beşiktaş, maçı alacak beceriyi sağlayan bir ayakla öne geçmeyi başardı. Bundan sonraki süreçte tedirgin halimiz daha da fazlalaştı. Tehdit edecek bir şey yapamadık. Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan şansızlık, Eyüpspor maçıyla çok derinleşti. Problem ve sorun sarmalı haline geldi. Gençlerbirliği son dakika golü ve Sivasspor mağlubiyeti sorunları daha da büyüttü. Büyümeye ve gelişmeye açık olan takımı bir anda tersi duruma götürdü. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Sporda ve futbolda en zor şey, öz güven kaybıdır. Şu anda en büyük problemimiz, bunu düzeltmeye çalışmak olacak."

 

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