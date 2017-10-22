Aykut Kocaman: Kazanamadığımız için üzgünüz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la 0-0 berabere kaldıkları derbi maçta, rakibin son bölümde 10 kişi kalmasından dolayı sonuca üzüldüklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, Galatasaray'ın puan farkını artırmak, kendilerinin ise düşürmek için sahaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Derdimizi azaltacak bir fırsattı. İki takım birbirinin zaaflarına uygun oynamaya çalıştı. İlk yarı maçı koparacak duruma geldik, pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı da bu ritmimizi sürdürme amacındaydık. Düşündüğümüz gibi olmadı ve ikinci yarı Galatasaray, 10 kişi kalana kadar tamamen ritmi elinde tuttu. Kırmızı karta kadar olan bölüm ikinci yarıda bizim sahamızda geçti. Kırmızı karttan sonra topun kontrolünü aldık ama sonuca gidecek hamleleri yapamadık. Bizim açımızdan bakıldığı zaman 10 kişi kalan rakibimiz karşısında çok sevindiğimiz bir sonuç değil."

- "Cüneyt Çakır'ın, bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu"

Aykut Kocaman, derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın herhangi bir takımı öne çıkarma gibi bir niyetinin olmadığını dile getirdi.

Bu tip atmosferlerde maç yönetmenin zorluğuna dikkati çeken Kocaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakemlere hak vermemeye çalışmak büyük insafsızlık olur. Zor bir ortam. Bu bütün statlarda geçerli. Ne olursa olsun her karar 'bize verilsin.' duygusu var. Bizim aleyhimize de bugün çok net kararlar verildi. İki taraf aleyhine de teraziyi kaçıran kararlar verdiği bir gerçek. Attığımız gol gri. Verilebilir de verilmeyebilir de. Penaltı pozisyonu da böyle. Çok ortada kararlardı. Cüneyt Çakır'ın kafasında herhangi bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu. Oyunu, olağan akışına bırakmaya çalıştı."

İlk yarıda Vincent Janssen'in geçerlilik kazanmayan golüyle ilgili gelen soruya Kocaman, "Her sav koyanın haklı olduğunu düşünüyorum. Gri bir pozisyondu. Galatasaray bizi ilk yarıda duran toplardan biraz hırpaladı. Bunu bekliyorduk. Böyle bir ortamda hakemlerin işi hiç kolay değil. Akhisar Belediyespor maçında 5. dakikada Bülent Yıldırım, 'Aman Fenerbahçe lehine hata yapmayım.' görüntüsü verdi, netti. Hakem bugün lehimize de aleyhimize de kararlar verdi. Tartıya vurursak bizim tarafımıza verdiği çok kritik iki aleyhte karar vardı. Hakemin beden dili, 'Kazanan takım kendi gücüyle kazansın.' şeklindeydi." ifadelerini kullandı.

- "Puan ortalamamızı yükseltmeye çalışacağız"

Aykut Kocaman, puan ortalamalarını yükselterek farkı kapatmaya çalışacaklarını aktardı.

Galatasaray'ın puan ortalamasının düşeceğine inandığını anlatan Kocaman, "Lig tarihinde 3 puanlık sistemde Galatasaray'ın 2.06 puan ortalaması var. Fenerbahçe'nin 2.08. Puan ortalamaları doğal seyrine doğru ilerleyecektir. Bizim için bu maç öncesi 8 karşılaşmada 14 puan kabul edilebilir değildi. 4-5 puan yukarıda olabilirdik. Suni puan farkını bundan dolayı söyledim." dedi.

- "İnancımı hiç kaybetmedim"

Son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

"Kırılma şurada olur; vazgeçtiğiniz zaman. Vazgeçtiğiniz zaman mağlup olursunuz. Mağlup olsaydık bile Fenerbahçe bu yarışın içinde son düdüğe kadar olacaktı. Bu inancımı hiç kaybetmedim. Galibiyet olsaydı biraz daha hızlı koşar hale gelecektik. Puan farkının devrenin sonuna kadar biraz daha ineceğini düşünüyorum. İkinci devreye çok daha güçlü başlayacağız. Sıkıntılar olduğunun farkındayım ama bu takımın kapasitesi konusunda tereddütüm yok."

Kocaman, ilk yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'la yaşadığı tartışmanın sorulması üzerine, "Yıllardır kenardayım, ben hiç rakip kulübeye bakmam. İki seferdir rakip kulübelerden bana doğru tazyik geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunun cevabını diğer kulübenin vermesi gerekiyor." yanıtını verdi.

Yaptığı oyuncu değişiklikleri ve Giuliano'nun performansının sorulması üzerine Kocaman, şu cevabı vererek sözlerini tamamladı:

"Ritmi kaybetmiştik, enerji artırmaya ihtiyacımız vardı. Topu önde tutacak oyuncuları almak istedim. Kontrolü elimize almak istedik. O anda rakip 10 kişi olsaydı bu değişiklikleri yapmazdım. Giuliano takıma güç katan oyunculardan biri. Onun varlığı bizim için önemli. Fenerbahçe'nin bugünleri ve yarınları için temel taş olacak oyunculardan biri. Girdiğimiz poziyonların hemen hemen hepsinde Giuliano vardı. Alan ve adam savunmasında en önemli elemanlarımızıdan biriydi."