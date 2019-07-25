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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.07.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Aykan Atik: "Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur"

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Aykan Atik: "Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur"

Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2'inci etap kamp çalışmalarını sürdüren Ankaragücü'nde, Teknik Direktör Aykan Atik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Aykan Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak için Erzurum'a geldiklerini söyledi.

Kampa katılacak futbolcuların olduğunu ve geçen yılki kadroyu muhafaza etmeye çalıştıklarını ifade eden Atik, "Kendi tesislerimizde başlangıcı yaptık ve kampa tek tek katılanlar var. Moke ve Kitsiou var onlar da gelecek ve kadromuzun gücü geçen seneki gibi devam edecek." diye konuştu.

Atik, takımın geçen sezon iyi performans gösterdiğini belirterek, geçen yılın ikinci yarısında takımın gösterdiği performansın iyi olduğunu dile getirdi.

Özellikle devre arasında kaliteli futbolcuların takıma dahil olduğunu hatırlatan Atik, "Bu seneki kadroda Boyd ve Sakho gözükmüyor, Altay Fenerbahçe'ye gitti ve kalecimiz Korcan var. Kadromuzla alakalı çok sıkıntı gözükmüyor. Transferlerle alakalı çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarların aynı heyecanla takımlarına destek olacağına inandığını aktaran Atik, MKE Ankargücü'nün ligde iyi yerlerde olmaya layık olduğunu vurguladı.

- "Ankaragücü büyük bir camia ve hedefleri var"

Başkent ekibinin mali durumdan dolayı sıkıntılı olduğunu ve yönetimin bununla uğraştığına değinen Aykan Atik, şöyle konuştu:

"Süper Lig içinde Ankaragücü her zaman iyi yerlerde olmaya layıktır. Yönetim ve teknik ekip olarak bunun gayesi içindeyiz ve bütün mesaimizi bunun için harcıyoruz. Ankaragücü eski yapılanmasından dolayı biraz sıkıntılıydı ama onun üstesinden gelen iyi bir başkan ve yönetim kurulumuz var. Her yıl aynı özveriyi gösteriyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Aykan Atik: Ankaragücünün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur

Atik, futbolcuların lige iyi şekilde girmelerinin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Burada önemli olan oyuncuların lige iyi şekilde girmeleri. Gençlerbirliği eski ligine geri döndü onlara da başarılar diliyorum. Ankaragücü eskiden olduğu gibi her zaman üst sıralarda olmak için çaba sarf etmiştir. Hedefimiz ilk 10'un üzerinde sezonu bitirmek. Bu doğrultuda o çabayı taraftarımızla yine sarf edeceğiz çünkü Ankaragücü çok büyük bir camia ve bu camianın her zaman hedefleri vardır. Biz de bu doğrultuda lige gireceğiz."

- "Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur"

Takımdaki eksik bölgelere yapılacak transferlerle ilgili kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetimine rapor verdiklerini bildiren Atik, kulüp olarak transferler konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pinto ile görüşmeler devam ediyor ve yönetim olarak transfer çalışmalarındaki süreç masaya yatırılıyor. Süreç içinde takımın durumuna göre tekrar bir rapor vereceğiz. 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmış Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig şampiyonluğudur. O potansiyele sahip camia var ama kulüp içindeki yapılanma gibi sıkıntılar var. Bu süreç başkanımız tarafından atlatılmaya çalışılıyor ve ne zaman bu sorun hallolursa emin olun Ankaragücü şampiyonluğa oynayacaktır." 

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