Kolarov'da son hafta
Fenerbahçe'nin eski transfer gözdesi yeniden gündemde.
Daha önce transfer için söz aldığı Aleksandar Kolarov için tekrar harekete geçen sarı lacivertliler, oyuncunun kolaylık istediği Roma Kulübü ile yaptığı görüşmelerin sonucunu bekliyor. Ersun Yanal, solda ve stoperde oynayabilen oyuncuda ısrarlı.
Fenerbahçe’nin daha önce ikna ettiği Aleksandar Kolarov konusunda bir dizi gelişme yaşanıyor. Oyuncunun ağabeyi ve kendisini haziran sonunda İstanbul’a getiren yönetim, 33 yaşındaki Sırp yıldızla söz kesmişti. İlerleyen süreçte uzayan transferin bitirilmesi noktasında; hem Roma’nın stratejileri hem de F.Bahçe’nin içinde bulunduğu maddi şartlar sebebiyle gecikme yaşandı. Ancak Eljif’in rekor bedelle Napoli’ye gitmesinin ardından sarı lacivertlilerin eli iyice güçlendi.
Savunmaya da bir lider...
Kolarov ile temasını koparmayan Fenerbahçe, zora giren transferde tekrar umutlandı. Ersun Yanal’ın çok yönlü bir futbolcu olması ve birden fazla mevkide görev yapabilmesi sebebiyle takımda görmek istediği Kolarov için nabız yeniden, güçlü şekilde yoklanıyor. Yanal orta sahadaki Emre Belözoğlu ve hücumdaki Max Kruse’nin ardından, savunma hattına da lider özellikli bir yıldızın gelmesinin, takımın bu sezonki geleceği açısından büyük önem taşıdığını düşünüyor.
İki mevkide de oynayabiliyor
Daha önce Roma’dan transfer kolaylığı sağlamasını isteyen Aleksandar Kolarov’un geleceği yavaş yavaş netleşecek. Sırp futbolcunun durumunun bir hafta veya en fazla 10 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Roma’da 46 maçta 9 gol ve 4 asist üreten Kolarov, 2017-2018’de ise 47 karşılaşmada 3 gol, 11 asiste imza attı. Skora verebilen Sırp yıldız hem sol bek hem de stoperde görev yapabiliyor.
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