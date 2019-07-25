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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kolarov'da son hafta

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Kolarov'da son hafta

Fenerbahçe'nin eski transfer gözdesi yeniden gündemde.

Daha önce transfer için söz aldığı Aleksandar Kolarov için tekrar harekete geçen sarı lacivertliler, oyuncunun kolaylık istediği Roma Kulübü ile yaptığı görüşmelerin sonucunu bekliyor. Ersun Yanal, solda ve stoperde oynayabilen oyuncuda ısrarlı.

Fenerbahçe’nin daha önce ikna ettiği Aleksandar Kolarov konusunda bir dizi gelişme yaşanıyor. Oyuncunun ağabeyi ve kendisini haziran sonunda İstanbul’a getiren yönetim, 33 yaşındaki Sırp yıldızla söz kesmişti. İlerleyen süreçte uzayan transferin bitirilmesi noktasında; hem Roma’nın stratejileri hem de F.Bahçe’nin içinde bulunduğu maddi şartlar sebebiyle gecikme yaşandı. Ancak Eljif’in rekor bedelle Napoli’ye gitmesinin ardından sarı lacivertlilerin eli iyice güçlendi.

Savunmaya da bir lider...

Kolarov ile temasını koparmayan Fenerbahçe, zora giren transferde tekrar umutlandı. Ersun Yanal’ın çok yönlü bir futbolcu olması ve birden fazla mevkide görev yapabilmesi sebebiyle takımda görmek istediği Kolarov için nabız yeniden, güçlü şekilde yoklanıyor. Yanal orta sahadaki Emre Belözoğlu ve hücumdaki Max Kruse’nin ardından, savunma hattına da lider özellikli bir yıldızın gelmesinin, takımın bu sezonki geleceği açısından büyük önem taşıdığını düşünüyor.

Kolarovda son hafta

İki mevkide de oynayabiliyor

Daha önce Roma’dan transfer kolaylığı sağlamasını isteyen Aleksandar Kolarov’un geleceği yavaş yavaş netleşecek. Sırp futbolcunun durumunun bir hafta veya en fazla 10 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Geçen sezon Roma’da 46 maçta 9 gol ve 4 asist üreten Kolarov, 2017-2018’de ise 47 karşılaşmada 3 gol, 11 asiste imza attı. Skora verebilen Sırp yıldız hem sol bek hem de stoperde görev yapabiliyor.

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