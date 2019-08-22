Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Aydın, 2. Lig'e transfer yaptı...
Galatasaray alt yapısından çıktıktan sonra A Takım'da forma giyen Aydın Yılmaz, 2. Lig'e transfer oldu.
31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'da forma giymişti. Aydın, daha sonra da Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı.
Yılmaz, şimdi de 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'la sözleşme imzaladı. Takımıyla kampta bulunan Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'u 1. Lig'e çıkarmak için mücadele edecek.
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