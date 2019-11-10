Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi iddiası
Süper Lig'de 11 haftada topladığı 11 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği öne sürüldü. Basın Sözcüsü Murat Süğlün ise iddiaları yalanladı.
Süper Lig'de sezonu beklentilerin uzağında başlayan Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği iddia edildi.
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre; Akdeniz temsilcisi, arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından deneyimli teknik adam ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada yalnızca 11 puan toplayan Antalyaspor, 15. sırada yer alıyor.
KULÜPTEN YALANLAMA
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün ise iddiaları yalanladı. Süğlün'ün açıklamaları şu şekilde;
Bülent Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir.
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