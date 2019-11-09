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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.11.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, tek golle güldü!

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Çaykur Rizespor, tek golle güldü!

Süper Lig'in 11. haftasında Rizespor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Abarhoun kaydetti. Ev sahibi ekipte kaleci Tarık Çetin, 56. dakikada kırmızı kart gördü...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf Öz

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 78 Orhan Ovacıklı), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Umar (Dk. 67 Abdullah Durak), Samudio, Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Zafer Görgen)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Eren Albayrak (Dk. 75 Doğukan Sinik), Charles, Ufuk Akyol (Dk. 65 Fredy), Serdar Özkan (Dk. 66 Chahechouhe), Amilton, Mukairu, Leschuk

Gol: Dk. 26 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Moroziuk, Dk. 72 Vetrih (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Amilton, Dk. 58 Leschuk, Dk. 61 Serdar Özkan, Dk. 71 Eren Albayrak (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

14. dakikada ceza sahası dışından Serdar Özkan'ın sert şutunda, top üsten auta çıktı.

26. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, topu kontrol etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın 54. dakikasında Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin kırmızı kartla oyun dışında kalınca, ev sahibi ekipte 56. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın yerine yedek kaleci Zafer Görgen maça dahil edildi.

60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak'ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada bir pozisyonda 4. hakeme itiraz eden Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gösterildi.

65. dakikada Nazım Sangare'nin sağdan ortasında Mukairu'nun vuruşunda yerden seken topu kaleci Zafer Görgen, son anda kornere tokatladı.

68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe'nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan faul atışında, Boldrin'in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, son anda topu çelmeyi başardı.

84. dakikada sağ taraftan Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

90. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Nazım Sangare'nin sert şutunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Abarhoun kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çaykur Rizespor, tek golle güldü

İLK 11'LER...

Rizespor: Tarık, Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan.

Antalyaspor: Ferhat, Bahadır, Eren, Charles, Gustavo, Mukairu, Ufuk, Serdar, Amilton, Celustka, Nazım.

Çaykur Rizespor, tek golle güldü

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zorlu maçtan istedikleri sonucu alacaklarını söylemişti...

"Bu hafta Rize maçından istediğimizi alacağız"Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor maçının çok önemli olduğunu ve karşılaşmadan istediklerini alacaklarını söyledi.
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