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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.10.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Antalyaspor: Fenerbahçe'yi daha farklı yenebilirdik

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Antalyaspor: Fenerbahçe'yi daha farklı yenebilirdik

Antalya temsilcilerinden Fenerbahçe'ye geçit yok - Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı maçları kazanarak sarı-lacivertli ekibe puan şansı tanımadı - Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 mağlup ettiği Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Antalyaspor, aynı zamanda sarı-lacivertlilere Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'deki ilk yenilgisini de yaşattı - Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Kadıköy'den 3 puanla dönmek çok büyük başarı. Birkaç pozisyonumuz daha vardı. Onları da değerlendirebilseydik, maç farklı bir skora gidebilirdi. O da bizim şanssızlığımız" - "(Aytemiz Alanyaspor'un namağlup liderliği) Kardeş kulübümüz Alanyaspor, Süper Lig'de şu ana kadar inanılmaz işler başardı. Onlar adına çok gururluyuz, mutluyuz"

Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek sarı-lacivertli takıma puan şansı tanımadı.

Antalya temsilcileri, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'ye 6 puan kaybettirdi. Ligin 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 7. haftada ise sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Antalyaspor, bu galibiyetle taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Kırmızı-beyazlı takım, sarı-lacivertlilere teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 31. maçında ilk yenilgisini yaşattı.

Süper Lig'de tek namağlup takım olarak yoluna lider devam eden Aytemiz Alanyaspor, 4. haftada mağlup ettiği Fenerbahçe'nin ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmişti.

Fenerbahçe, bu karşılaşmadan önceki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında yine Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.

Antalyaspor'un Fenerbahçe maçında galibiyet golünü kaydeden Ufuk Akyol, bu sezon çıktığı 7. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen hafta 3-0 kazandıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da şık bir gole imza atmıştı.

- "Farklı kazanamamamız şanssızlığımız"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi yenerek ligde üst üste 2. kez kazanmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'in en düşük bütçeli takımları arasında yer aldığını, ayrıca iyi bir ekip ve yönetime sahip olduğunu vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kadıköy'den 3 puanla dönmek çok büyük başarı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin, inanılmaz seyirci baskısı kurduğu sahasından üç puanla dönmek hepimizi çok mutlu etti. İstikrar açısından çok önemliydi. Kasımpaşa maçını 'iş kazası' olarak görmüştük. Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik. İki maçta 6 puan bizim için çok önemliydi, bunu başardık. Ligde herkes herkesi yenebilecek güçte. Fenerbahçe'den daha çok pozisyonumuz vardı. Birkaç pozisyonumuz daha vardı. Onları da değerlendirebilseydik, maç farklı bir skora gidebilirdi. O da bizim şanssızlığımız."

Süğlün, genç futbolculara önem verdiklerini, 2-3 yıl sonra takımın ilk 11'inde altyapıdan yetişen 5-6 oyuncunun yer almasını hedeflediklerini kaydetti.

Aynı kentin takımı Aytemiz Alanyaspor'u "kardeş kulüp" olarak nitelendiren Murat Süğlün, "Alanyaspor, gerçekten çok sevdiğimiz bir camia. Kardeş kulübümüz Alanyaspor, Süper Lig'de şu ana kadar inanılmaz işler başardı. Onlar adına çok gururluyuz, mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor: Fenerbahçeyi daha farklı yenebilirdik

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