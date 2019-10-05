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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin bölüm sonu canavarı Antalyaspor!

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Fenerbahçe'nin bölüm sonu canavarı Antalyaspor!

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Antalyaspor, sarı lacivertli ekibin serisini ilk kez sonlandırmıyor...

Antalyaspor, 29 Ekim 2012’de Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe'nin 47 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti.

O dönem 2009-2010 sezonunun 24. haftasında Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başlayan 38 galibiyet, 9 beraberlikle oluşan 47 maçlık seri, yine Antalyaspor ile yapılan maçta sona ermişti.

İÇ SAHADAKİ 15 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. 16. maçta ise Antalyaspor 1-0’la güldü.

YANAL’LA 30 MAÇLIK KADIKÖY SERİSİ BİTTİ

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

MİLLİ ARA SONRASI TAM KADRO

Fenerbahçe’de sakatlığı veya tedavisi devam eden futbolcuların milli takım arası sonrasında tam anlamıyla hazır şekilde geri döneceği öğrenildi.

Ayak tabanlığının yeniden tasarlanması için ABD’ye giden Hasan Ali ile çalışmalarına başlayan ancak tamamen hazır hale gelemeyen Rodrigues ve Moses da, maç oynayacak duruma gelecek.

Fenerbahçe, milli aranın ardından deplasmanda Denizlispor’la kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçenin bölüm sonu canavarı Antalyaspor

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