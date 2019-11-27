Andre Santos bombaladı: Aziz Yıldırım tehdit etti'
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, ülkesi Brezilya'da UOL'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde "seks partisi" yaptıkları ile ilgili iddialar üzerine yaşananları anlatı.
İşte Andre Santos'un verdiği röportajda seks partisi iddialarına karşılık yaptığı açıklamalar:
Lugano'nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 1:30'da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık
Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, "Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm.
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