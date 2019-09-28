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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.09.2019 - 23:07, Son Güncelleme:

Altay Bayındır: “Fenerbahçe taraftarlarının sesini daha çok duydum”

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Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, “Galatasaray taraftarının sesleri duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarlarının sesini duydum. Onlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası golsüz eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, bu maçta topu kaleye sokamadıklarını ifade ederek, “Hiç bir şey bitmiş değil, kaybetsek de kazansakta. Şampiyonluğa kitlenmiş, inananmış bir takımız. İnşallah devamlılığımızı sahaya yansıtıp Antalya maçında da skoru alıp devam ederiz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Galatasaray’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. 1 puan kesinlikle başarılı olmak değil. Biz her maçta olduğu gibi 3 puan için mücadele verdik. Bazen böyle maçlarda olabiliyor. Fazla takılı kalmadan önümüzdeki Antalya maçına en iyi şekilde odaklanıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” dedi.

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“Fenerbahçe taraftarlarının sesini daha çok duydum”
Konsantre olma durumu ve taraftarlar hakkında konuşan Bayındır, “Her maç zordur ve konsantre olmak gerekiyor. Benim de ilk derbimdi. Keyifli ve güzel bir mücadele oldu. Sahaya girdiğimizde maça odaklı olduğun için tribünleri takmıyorsun. Galatasaray taraftarının sesleri duyuldu ama ben daha çok Fenerbahçe taraftarlarının sesini duydum. Onlara teşekkür ediyorum” şeklinde belirtti.

“Bizim için her maç önemli”
Derbi hakkında konulan Altay Bayındır, “Her maçta biz hocalarımızla birlikte konuşuyoruz. Bu maçta benim için geçmiş maçlardan biri gibiydi. Derbi olmasının etkisi olmadı. Her maça aynı şekilde konsantre oluyorum. Hocamızda, Emre abide, Volkan abide tecrübeli insanlar. Büyük bir liderler. Bu maçlarda tecrübeleri çok fazla oldu. Bu maçı oynamış olarak gerekli şeyleri söylediler. Bizim için o maç bu maç önemi yok her maç önemli. Galip gelebilirdik ama olmadı” diye belirtti.

Altay Bayındır: “Fenerbahçe taraftarlarının sesini daha çok duydum”

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