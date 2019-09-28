Emre Belözoğlu sarı kart gördü, Deniz'e kızdı
Fenerbahçe'de maçın 75. dakikasında Emre Belözoğlu orta alanda yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
İkinci yarıda oyuna girmesinin ardından çok sayıda hatalı müdahale ve pas yapan Deniz’in hatasının ardından rakip atağı kesmek adına faul yapan Emre, bu durum sonrası Deniz’e bağırdı.
Daha sonra sarı kırmızılı tribünler Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahüratta bulundu.
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