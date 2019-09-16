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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret! "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" küpürü...

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Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret! "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" küpürü...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticileriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu. Koç, "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e hediye olarak sundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticileriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaret etti.

Koç, "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e hediye olarak sundu.

Ali Koçtan TFFye ziyaret En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe küpürü...

Sarı-lacivertli kulüpten söz konusu ziyaret ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, TFF'nin Riva'daki merkezine nezaket ve 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkanımız ve Yöneticilerimiz, TFF'nin yeni Yönetim Kurulu'na görevlerinde başarılar diledi.
 
Başkanımız Ali Koç'un yanı sıra; Yöneticilerimiz Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticilerimiz, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi. Ziyarette birlikte öğle yemeği de yendi.
 
TFF Başkanı Nihat Özdemir, nezaket ziyaretinde bulunan Başkanımız Ali Koç ve Yöneticilerimize isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takımımızın formasını hediye etti. Başkanımız da "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e hediye olarak sundu. Başkanımız, U17 Milli Takımı oyuncularıyla da bir araya geldi.

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