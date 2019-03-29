Ali Koç, sarı kırmızıya imza attı
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'ne katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Galatasaraylı bir davetlinin ricasını geri çevirmedi
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 2018'nin şampiyonları Volkswagen Arena'da düzenlenen muhteşem törenle açıklandı.
Birçok ünlü ismin katıldığı gecede dikkat çeken bir detay daha vardı... Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da davetliler arasındaydı.
Koç, gecede Galatasaraylı bir davetlinin ricasını geri çevirmedi ve onun formasına imza attı.
Kaleci formasını imzalayan Koç, davetlilerin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.
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