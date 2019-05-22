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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
22.05.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Albayrak devrede! Transfer...

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Albayrak devrede! Transfer...

Daha önce Kayserispor Yönetimi’yle bir görüşme yapan Abdurrahim Albayrak, Deniz Türüç için bu kez işi bitirmeye gidiyor.

İç Anadolu ekibinin başkanı Erol Bedir, geçen haftaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun sözleşmesindeki çıkış maddesine vurgu yapmıştı.

10 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Deniz’in transferi için Aslan’ın 3 milyon Euro’dan kapı açmayı planladığı öğrenilirken Kayseri’nin yeni sezon transfer bütçesi oluşturmak adına Deniz’i mutlaka satacağı bildirildi.

Bu nedenle tarafların en fazla 4 milyon Euro bedelle el sıkışması bekleniyor.

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Atalanta, gelecek hafta Sassuolo’yu mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

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