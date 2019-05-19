Florya'da şampiyonluk coşkusu
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar Florya'ya akın etti.
Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın 33. hafta maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluğu garantilemesiyle büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahürat ve marşlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
Şampiyonluğunun sevincini yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, kapının açılmasıyla tesislere girdi. Taraftarlar, Galatasaray takımının Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelmesini bekliyor.
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