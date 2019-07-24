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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adriano resmen gitti, Beşiktaş sol bek arıyor

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Adriano resmen gitti, Beşiktaş sol bek arıyor

Brezilyalı futbolcu, Atletico Paranaense'ye transfer oldu.

Adriano’nun boşluğunu dolduracak oyuncu arayışına giren siyah beyazlı yönetim, Lazio’da forma giyen Danimarkalı Riza Durmisi ile görüşmelere başladı. Durmisi olmazsa, Flamengo’dan Trauco ile masaya oturulacak.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Adriano, ülkesinin önemli kulüplerinden Atletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 15 yıl aradan sonra Brezilya’ya dönen 34 yaşındaki sol bek, transferi sonrası yaptığı açıklamada, “Takım yapısı, felsefe, yönetim gibi seçenekler karar vermemde etkili oldu” dedi. Adriano’nun gitmesinin ardından Beşiktaş’ta defansın sol tarafı için oyuncu arayışı yeniden hız kazandı. Siyah beyazlıların listesindeki ilk aday Lazio’nun Danimarkalı sol beki Riza Durmisi. İtalyan ekibinin geçen yıl 7.5 milyon Euro’ya aldığı Durmisi’nin kiralık olarak transfer edilmesi planlanıyor. Gündemdeki diğer isim ise Flamengo’da forma giyen Perulu Miguel Trauco. Siyah beyazlılar Durmisi transferi gerçekleştiremezse Trauco’ya yönelecek.

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