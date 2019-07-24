Adriano resmen gitti, Beşiktaş sol bek arıyor
Brezilyalı futbolcu, Atletico Paranaense'ye transfer oldu.
Adriano’nun boşluğunu dolduracak oyuncu arayışına giren siyah beyazlı yönetim, Lazio’da forma giyen Danimarkalı Riza Durmisi ile görüşmelere başladı. Durmisi olmazsa, Flamengo’dan Trauco ile masaya oturulacak.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Adriano, ülkesinin önemli kulüplerinden Atletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 15 yıl aradan sonra Brezilya’ya dönen 34 yaşındaki sol bek, transferi sonrası yaptığı açıklamada, “Takım yapısı, felsefe, yönetim gibi seçenekler karar vermemde etkili oldu” dedi. Adriano’nun gitmesinin ardından Beşiktaş’ta defansın sol tarafı için oyuncu arayışı yeniden hız kazandı. Siyah beyazlıların listesindeki ilk aday Lazio’nun Danimarkalı sol beki Riza Durmisi. İtalyan ekibinin geçen yıl 7.5 milyon Euro’ya aldığı Durmisi’nin kiralık olarak transfer edilmesi planlanıyor. Gündemdeki diğer isim ise Flamengo’da forma giyen Perulu Miguel Trauco. Siyah beyazlılar Durmisi transferi gerçekleştiremezse Trauco’ya yönelecek.
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