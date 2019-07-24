Medel ısrarı sürüyor! Teklif... | Son dakika transfer haberleri...
Beşiktaş’ta gözden çıkarılan Şilili futbolcu için Fiorentina yeniden kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
Kartal'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan Medel'in hala bir kulüple anlaşamaması yönetimin canını sıkıyor. Marsilya'nın yaptığı teklifi reddeden Beşiktaş Yönetimi kara kara düşünürken imdada Fiorentina yetişti. İtalyan kulübünün Şilili futbolcuyu mutlaka kadroya katmak istediği bu nedenle Beşiktaş'a bu hafta yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle