Adana Demirspor'da şok! Dirseği kırıldı...
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Joher Khadim Rassoul’un antrenmanda kırılan dirseği alçıya alındı.
Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcu Joher Khadim Rassoul’un 14 Nisan Pazar günü yapılan antrenmanda ikili mücadele sırasında sağ dirseğinde kırık meydana geldiği belirtildi.
Tedavisine başlanan Joher Khadim Rassoul’un dirseğinin alçıya alındığı, 3 hafta sonra yapılacak olan doktor kontrolünden sonra tekrar antrenmanlara başlayacağı tarihin belli olacağı kaydedildi.
8 MAÇLIK ÇIKIŞ
Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile birlikte büyük çıkış yakaladı. Son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Adana temsilcisi 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Özat, zaman zaman Rassoul'u ilk 11'de değerlendiriyordu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle