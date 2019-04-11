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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.04.2019 - 22:28, Son Güncelleme:

Ümit Özat: "Başaracak gücümüz ve kalitemiz var"

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Ümit Özat: "Başaracak gücümüz ve kalitemiz var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Ümraniyespor galibiyetinin ardından, “Önümüzde 6’sı lig, 3’ü play-off olmak üzere 9 final maçı var. Hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi. 

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, ilk yarıda tam bir taktik takımı gibi oynadıklarını, ikinci yarıda golü yiyene kadar birlikte savunma yapan, istediğinde olgun hücuma çıkan bir ekip görüntüsünde olduklarını belirtti. Hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını kaydeden Özat, “Rakibimize pozisyon vermedik. Sadece uzaktan yediğimiz bir gol var. O da orta saha oyuncularımızın, savunmaya yanaşmasından kaynaklandı. Taraftarlarımıza, başkanımıza ve oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Gelecek maçlara final maçı gibi bakacaklarını belirten Özat, “Bu maçı kazandık ancak her şey bitmiş değil. Önümüzde 6’sı lig, 3’ü play-off olmak üzere 9 maç var. Başaracak gücümüz ve kalitemiz var. Allah’ın izniyle her maça final maçı gibi bakıp, hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yaparak başarılı olacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 

Öte yandan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılmayarak stadı terk etti. 

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