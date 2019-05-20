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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'ya flaş yanıt: Kaçan sensin

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Abdullah Avcı'ya flaş yanıt: Kaçan sensin

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük'ten Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya flaş gönderme... 31 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı’ya Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamaların ardından sert bir mesaj yayınladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etmiş, Malatya'nın kaptanı Adem Büyük ile Abdullah Avcı arasında sinirler gerilmişti.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma olmuştu. Mücadelenin ardından Adem'in hiçbir zaman muhatabı olmadığını söyleyen Abdullah Avcı, "Hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu herkes biliyor.

Geçen sene Malatya lig maçı ve hazırlık maçında yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun bu şekilde konuşması yanlış. Ne yaparsak söyleriz lafımızın arkasındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Malatyasporlu Adem'den Abdullah Avcı'ya flaş bir gönderme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ''Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde. 4. Hakem bunu göremeyecek. Sonrası eski oyuncusuna saldıracak. Sonra kulübesinin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. 40 senedir bu film devam ediyor. Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup hiç kaçmadım, doğru yolda yürüdüm hep.'' yapan Avcı'ya gönderme yapan Adem, ''Kendini çok güzel anlatmışsın. Bana vurup kaçan sensin. Başka kılıf bulamadın mı acaba'' ifadelerini kullandı.

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