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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan tek şartı

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Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan tek şartı

Yeni teknik adam konusunda rotasını Abdullah Avcı olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar’a deneyimli ismin imza için tek şart sunduğu ortaya çıktı.

 55 yaşındaki çalıştırıcının, takımdaki oyuncuların ödemelerinin zamanında yapılması konusunda garanti istediği öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’da 4 yıllık Şenol Güneş macerasının resmen sona ermesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli teknik adamın yerini doldurmak için son olarak Abdullah Avcı’ya yönelmişti. Başkan Fikret Orman’ın görevlendirmesinin ardından 55 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşen ve kulübün projelerini anlatan yönetici Serdal Adalı, deneyimli isimden taleplerini anlatmasını istemişti. İlk görüşme sonrasında yapılan ikinci temasta Avcı’nın, Siyah-Beyazlılar’a imza atmak için tek şart sunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal’ın yeni sezonda mali olarak küçülmeye gitmesi ve takımın genç oyuncu ağırlıklı olarak yenilenmesi konusunda bir sorunu olmadığını belirten Abdullah Avcı’nın, futbolcuların maaş ödemelerinin zamanında yapılması konusunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan garanti istediği bildirildi.

Kulüp, değerlendirme aşamasında

Geride bıraktığımız sezon içerisinde sık sık yaşadığı mali sorunlarla gündeme gelen ve oyuncu ödemelerinde zorluk yaşadığı ortaya çıkan Siyah-Beyazlılar, bu durumdan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Hatta bazı oyuncular, kulübü TFF ve FIFA’ya şikayet etmişti. Şenol Güneş’in yaşadığı senaryonun benzerini yaşamamak isteyen Avcı’nın bu talebinin karşılanması halinde Beşiktaş’a imza atabileceğini ilettiği kaydedildi. Görüşmedeki Avcı’nın talebini Orman’a ileten Serdal Adalı’nın, Başkan’la yapacakları değerlendirmenin ardından harekete geçmesi bekleniyor.

Başakşehir'den açıklama geldi

Başakşehir Kulübü, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Abdullah Avcı için kulüplerine gelmiş resmi bir teklif olmadığını duyurdu. Bu açıklama, Avcı ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiği şeklinde yorumlandı.

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